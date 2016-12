BH´s von Reiterinnen getestet - Artikel als pdf

Sekt, Häppchen und BHs soweit das Auge reicht. So sieht es in Silke Brucklachers Dessousgeschäft Wörner im baden-württembergischen Reutlingen an diesem Abend aus. Mittendrin: Hochgespannte Reiterinnen aus einem nahegelegenen Verein, die mehr wissen wollen über Körbchen und Größen. Denn viele Reiterinnen verzweifeln fast im Kampf mit hüpfenden Brüsten.

„Um die Brust einigermaßen still zu halten, tragen viele meiner Patientinnen sogar zwei BHs übereinander und dann obendrüber noch eine Weste, die alles irgendwie zusammenhalten soll“, schildert Physiotherapeutin Katja Marioth (www.reiterphysio-marioth.de) die kreativen Lösungsideen vieler Reiterinnen. Damit unsere Leserinnen nicht länger mit dem Lagen-Look und Notbehelfen experimentieren müssen, hat CAVALLO sechs verschiedene Sport-BH-Modelle getestet.

Hier finden Sie die Ergebnisse des Praxis-Tests als pdf zum Download.