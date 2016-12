Futterautomaten im Test - Artikel als pdf

Unglaublich! Jetzt haben Computer sogar eine bessere Intuition als Menschen. Zumindest scheint das die Niederlage des Weltmeisters Lee Sedol zu beweisen. Der Asiate trat jüngst im strategischen Brettspiel „Go“ gegen einen Computer an – und verlor 1:4. Das galt zuvor als undenkbar. Denn bei dem komplizierten Spiel kommt es darauf an, gute Entscheidungen zu treffen. Das lernte der Computer, indem er jeden Tag gegen sich selbst spielte – und immer besser wurde. Zugegeben: Solche Superhirn-Computer gibt es in Pferdeställen noch nicht.

Aber besonders im Bereich der Fütterung ist ausgeklügelte Technik auf dem Vormarsch. Häufig ersetzen Maschinen bereits den guten alten Futtermeister. Zu Recht? Das wollen wir herausfinden und laden zum Duell: Mensch gegen Maschine. Wer füttert besser? Verfolgen Sie den spannenden Vergleich.

Hier gibt es den CAVALLO Futterautomaten-Test "Mensch versus Maschine" als pdf zum Download.