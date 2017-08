Die Highlights:

+ Krank, alt oder asozial: Was hilft bei Außenseitern in der Herde?+ Faszientherapie: Was Profis & Reiter tun können+ Kleben, Klettern & mehr: Neues beim Hufschutz+ Mythos Selen-Mangel: Das Spurenelement richtig füttern+ Training mit der Stangen-Box: Lösen & Stärken im Quadrat+ Gelände-Angst besiegen: So haben Reiter beim Ausritt wieder Spaß+ Die Reiter-Challenge: Zurück im Sattel und gleich springen?+ Elend ohne Ende: Fakten: Warum schlechte Reiter immer noch Turnier-Schleifen holen - Forschung: Warum wir Pferdeleid und Ausbildungsmängel oft nicht sehen - Hintergrund: Wie Reiter von Pferdelaien das Hinschauen lernen

Heft hier bestellen

Abo und Prämien: Alle Infos hier

iPad-Ausgabe

Komplettes Inhaltsverzeichnis