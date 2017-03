Enge Nasenriemen: Unterstützen Sie die Petition für neue Regeln - auf der Equitana oder gleich hier

Foto: Rädlein Enge Reithalfter bereiten dem Pferd Schmerzen. Eine Petition fordert neue Regeln.



Eng gezogene Nasenriemen bereiten dem Pferd nicht nur Stress, sondern auch Schmerzen. Weil empfindliche Nervenbahnen am Kopf verlaufen, ist starker Druck schmerzhaft. Zudem kann das Pferd nicht mehr richtig Kauen. Warum ziehen manche Reiter die Reithalfter dann trotzdem zu? Weil sie es nicht besser wissen oder weil sie Reiterfehler wie eine harte Hand damit vertuschen möchten: Ist das Maul zu, kann das Pferd sich nicht mehr durchs Maulöffnen dem Druck entziehen. Auch Zungenfehler, die durch harte Hände entstehen, werden durch zugeschnallte Mäuler verdeckt.

Seit vielen Jahren wird das Thema Reithalfter bei CAVALLO heiß diskutiert. Vor 15 Jahren überprüften wir zusammen mit Michael Putz die Nasenriemen einiger hundert Turnierpferde. Bei gut einem Drittel waren sie zu fest verschnallt. CAVALLO veröffentlichte im Jahr 2015 einen offenen Brief der Tierärztin Dr. Kerstin Tönnies an die FN. Der Grund: Bei einem Bundeschampionat beobachtete sie etliche Jungpferde mit viel zu engen Reithalftern. Hier können Sie den kompletten Brief nachlesen.

Im Juni 2016 drehte sich das CAVALLO-Top-Thema rund um die Freiheit fürs Pferdemaul. Messungen zeigten, dass jedes zweite Reithalfter zu eng saß – aus Unwissenheit oder mit voller Absicht der Reiter. Auch Biologin Dr. Kathrin Kienapfel forscht seit Jahren zum Thema Nasenriemen und gehört zum Fachbeirat Ethik und Tierschutz bei der Vereinigung der Freizeitreiter in Deutschland (VfD). Zusammen mit anderen Experten entwickelte sie ein Positionspapier, mit dem sie neue Regeln zum Pferdewohl einfordern.

Haben Sie auch genug von zugeschnürten Pferdemäulern und halbherzigen Kontrollen auf Turnieren? Dann unterstützen Sie die Unterschriftensammlung, die CAVALLO zusammen mit der VfD und dem Ausrüster Dauberg&Roth auf der Equitana 2017 durchführt. Wer nicht auf der Messe ist, kann auch online hier unterschreiben.