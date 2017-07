Für das Event „Mustang Makeover“ trainieren 16 bekannte Trainer jeweils einen wild geborenen Mustang, der bisher kaum Kontakt zum Menschen hatte. Nach drei Monaten messen sich die Teilnehmer bei einer Show und präsentieren in Prüfungen, was ihr Schützling gelernt hat. Anschließend können Kaufinteressenten die Mustangs bei einer Auktion ersteigern.

Für die Show des Mustang Makeover am 5. und 6. August 2017 in Aachen verlost CAVALLO 2 x 2 Tagestickets. Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift unter dem Stichwort „Mustang“ an: redaktion@cavallo.de Einsendeschluss ist der 27.07.2017.