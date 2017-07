Schluss mit zu engen Nasenriemen – das forderten über 3000 Reiter bei der Equitana 2017 per Unterschrift (CAVALLO berichtete). Sie wollen, dass die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) verbindliche Regeln zur Reithalfter-Kontrolle schafft und konsequent umsetzt.

Bei einem Forschungs-Kongress zum Pferdewohl in der Schweiz übergaben die Initiatoren der Petition (Freizeitreiter-Verband VFD, Ausrüster Dauberg & Roth, CAVALLO) nun die Unterschriften an die FN. Mal sehen, wie der Verband den Reiterwillen umsetzt. Wenn Sie selbst testen wollen, ob Ihr Nasenriemen locker genug ist: Im Store der International Society for Equine Science können Sie einen Messkeil bestellen (Preis ca. 20 britische Pfund, Lieferzeit etwa 2 Wochen).