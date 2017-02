Social-Media-Praktikum bei CAVALLO - jetzt bewerben!

auto motor und sport, MOTORRAD, Men’s Health und MountainBIKE – Die Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart gehört zu den führenden Special-Interest-Publishern im internationalen Mediengeschäft. Unsere Zeitschriften, digitalen Produkte, TV-Aktivitäten und Events drehen sich um Themen, die Menschen begeistern und motivieren.

Der Geschäftsbereich Sport und Lifestyle bietet engagierten Studierenden (m/w) zum nächst möglichen Zeitpunkt am Standort Leonberg bei Stuttgart für mindestens drei Monate ein anspruchsvolles und interessantes

Praktikum Online-Redaktion CAVALLO mit Schwerpunkt Social Media

Deine Aufgaben

Hilfe bei der Weiterentwicklung der Social-Media-Aktivitäten der Marke

Aufbau der Instagram-Präsenz der Marke CAVALLO in Absprache mit der Redaktion

Aufbau eines Bild- und Grafik-Archivs für die Bespielung des Instagram-Account

Deine Vorteile

Praktikumsvergütung

Flexible Arbeitszeit

Einblick in die Medienbranche

Deine Kompetenzen

Du bist ein Digital Native und studierst Digitale Medien, Medienwirtschaft, Journalismus, Mediapublishing, Print-Media-Management, Kommunikationswissenschaften, BWL o. ä.

Du begeisterst dich für Pferde

Du besitzt eine Affinität für Social Media

Interessiert? Dann richte Deine vollständige Bewerbung an Sabrina Moosmann per E-Mail an praktikum@motorpresse.de

Motor Presse Stuttgart GmbH & Co KG

Bereich Personal

Sabrina Moosmann

Leuschnerstraße 1

70174 Stuttgart