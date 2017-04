Thelwells Ponys als neue Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum - Fan-Artikel gesucht

Die Highlights:

+ Galopp-Probleme clever lösen+ Klare Regeln gefordert: Stoppt enge Reithalfter+ Sichere Zäune: Keine Chance für Ausbrecher & Eindringlinge+ Gesundheits-Check: Darauf kommt es an beim Pferde-TÜV+ Alfonso & Arien Aguilar: Wo Horsemanship in der Familie liegt+ Selber züchten: So klappt's mit dem eigenen Fohlen+ Tasthaare rasieren: Tierquälerei für den Show-Effekt+ So kommt der Rücken in Bestform: Check: Hat mein Pferd einen gesunden Rücken? - Training: So wird jeder Pferderücken stärker - Reha: Wie Rücken-Patienten wieder fit wurden

