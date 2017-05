Die Highlights:

+ Gesund & fair trainieren: Die beste Reitlehre aller Zeiten; Teil 1: Das richtige Tempo+ Neuer Leckerli-Trend: Futterlob ohne Getreide & Co.+ Risiko Tier-Keime: So stecken Pferde den Menschen an+ Helm-Norm-Chaos: So finden Sie aktuell sichere Reithelme+ Faszinierende Pferdefotos: "Unter Pferden" und das Making-of+ Hufrehe, Cushing, EMS: Auf die Weide mit Stoffwechsel-Problemen?+ Geschickt & beweglich: Gymnastik mit nur einer Bodenstange+ Der sanfte Weg zum Gehorsam: Warum Führung der Schlüssel zum Gehorsam ist - Welche Art von Führung Ihr Pferd braucht - Wie Sie souverän Respekt & Vertrauen gewinnen

