Spiel zum Download: Bullshit-Bingo für Reiter

Foto: cavallo Einfach Bullshit-Bingo runterladen und spielen!



CAVALLO hat die ollsten Binsen, hohlsten Phrasen und fiesesten Gemeinheiten aus dem Stall gesammelt. Einfach mal schwelgen, schmunzeln – oder das Bullshit-Bingo tatsächlich spielen.

So geht’s: Eins der abgedruckten Spielfelder für maximal vier Mitspieler online ausdrucken und mit den Mitspielern am Reitbahnrand oder auf der Stallgasse in Stellung gehen. Hören Sie einen der Sprüche, kreuzen Sie ihn an. Wer als erster alle Kästchen einer Reihe, Spalte oder Diagonale (beim Futter-Bingo drei diagonale Kästchen) angekreuzt hat, ruft „Bullshit“ und hat gewonnen.

Dauert Ihnen zu lange? Bingo-Blätter ausschneiden und in Reiterstübchen oder Halle aufhängen. Wer eine der Phrasen drischt, zahlt zehn Cent in die Kaffeekasse!

Hier gibt es das Bullshit-Bingo für Reiter zum kostenlosen Download! Einfach ausdrucken, ausschneiden und spielen. Viel Spaß!