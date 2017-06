Die Highlights:

+ Bessere Balance für jedes Pferd+ So werden Pferd & Reiter echte Freunde: Wie Freiarbeit die Freundschaft fördert - Wozu Freundschaft Reiter verpflichtet - Wie Sie beim Reiten Freunde bleiben+ Müde oder gestresst? Was Gähnen über das Pferd verrät+ Neues Wissen, neue Produkte: Effektiver Fliegenschutz für jedes Pferd+ Hilfe bei Husten: So verläuft eine gute Lungen-Untersuchung+ Stangen- und Sprung-Reihen: Tolle Trainingseffekte für jedes Pferd+ Exotische Pferdereise: Ein deutscher Berberhengst in Marokko+ Hygiene im Stall: 5 Grund-Regeln für gesunde Sauberkeit

