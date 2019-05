Die Gegend rund um den Vulkan ist geprägt von Flüssen, Wasserfällen und grünen Tälern, aber auch von schwarzen Lavasandpisten, Schluchten und Bergen. Sicher begegnen Sie unterwegs einigen Islandschafen, die den Sommer in dem fruchtbaren Gebiet verbringen. Absolut einsam und ein wahrer Geheimtipp für Reiter!

Der sagenumwobene Hekla ist ein 1.488 Meter hoher Vulkan im Süden Islands. Der im Mittelalter als Tor zur Hölle betrachtete Vulkan befindet sich im Zentrum einer 40 Kilometer langen Vulkanspalte und gehört zu den drei aktivsten Vulkanen Islands. Die beachtlichen Erruptionen des Hekla haben immer wieder grosse Teile von Island mit vulkanischer Asche und Gestein überschüttet. In seinen Ruhephasen ist der Berg oft mit Schnee und kleinen Gletschern bedeckt.

Sie reiten auf hervorragenden weichen Wegen mit einer freilaufenden Herde. Im flotten Tempo legen Sie bis zu 40 Kilometer am Tag zurück.

Tourenverlauf

1. Tag: Ankunft in Reykjavik und Transfer zum Reiterhof. Beim gemeinsamen Abendessen treffen Sie Ihre Mitreiter, besprechen den Tourenverlauf und erhalten wichtige Informationen zu Ihren Reitpferden, den Isländern.

2. Tag: Hveragerði - Vellir - Brúarlundur

Mit dem Bus geht es zur Farm Fellsmúlí, dem Ausgangspunkt für die Vulkanumrundung. Von hier reiten Sie zunächst Richtung Osten und dann weiter in den Süden, entlang dem Fluss bis zur Farm Hrólfsstaðahelli, wo die Pferde über Nacht bleiben. Die ReiterInnen verbringen die Nacht in einem ehemaligen Pfarrhaus in der Nähe.

Bei Ihrem Ritt legen Sie eine Strecke von 20km zurück (ca. 4 Std. im Sattel)

3. Tag: Hrólfsstaðahelli - Foss (Ásgardur)

Nach dem Frühstück werden die Pferde für einen 7-stündigen Ritt nach Ausgadur gesattelt. Unterwegs durchqueren Sie den Vestri-Rangá. Ein tolles Erlebnis, sich von den trittsicheren unerschrockenen Isländern durch den breiten Strom tragen zu lassen! Anschliessend geht es weiter über ein weites Lavafeld, das vor vielen hundert Jahren bei einem Ausbruch des Hekla entstand. Ein schöner Reitweg führt durch die einzigartige Natur bis zu einem einsamen Hof. Später reiten Sie weiter über ein zweites Lavafeld, im Süden des Hekla. Ziel ist der Hof Foss, wo Sie die Pferde auf die Koppeln entlassen. Sie selbst übernachten in Ásgardur, einem hübschen Ort mit vielen kleien Bauernhhäusern. Nach einem langen Ritt können Sie ein Bad im örtlichen Pool geniessen. Ca. 7 Std. im Sattel.

4. Tag: Foss - Foss (Ásgardur)

Heute reiten Sie im Gebiet des Torfafjallajökull Gletscher, südwestlich des Hekla. Viele schöne Reitwege führen durch die einzigartige Natur. Sie folgen einem Pfad bis zu einer grossen Wiese, wo Sie die freilaufenden Pferde zurücklassen. Auf dem Rücken der besten Tölter geniessen Sie einen Ritt durch malerische Täler mit tiefen Felsspalten und verlassenen Bauernhöfen. Übernachtung wie am Vortag. Reitzeit: ca. 6-7 Std.

5. Tag: Foss - Rjúpnavellir

Heute reiten Sie nocheinmal über das Lavafeld von Axarhraun, um das Gebiet westlich des Hekla zu erkunden. Vorbei an den sogenannten Hekla-Farmen setzem Sie Ihren Weg fort bis zum Fluss Vestri-Rangá, den Sie überqueren. Auf der anderen Uferseite geht es weiter zum Hof Rjúpnavellir am Fusse des Hekla. Das Gelände ist hier geprägt von der rauen Natur, von Vulkanausbrüchen wie von dem starken Wind. Die Tagesetappe ist heute etwa 40 km lang (ca. 8 Std. im Sattel).

6. Tag: Rjúpnavellir - Jófafoss - Fellsmúli

Die Reise geht weiter zum Gletscherfluss Thjórsá und dem Thjófafoss, dem "Wasserfall der Diebe". Sie folgen weichen sandigen Wegen durch einen niedrigen Birkenwald. Die Pferde kennen die Wege hier gut und wissen, dass sie sich auf dem Heimweg befinden, das Tempo der Herde steigert sich entsprechend. Die Reittour endet wieder auf der Farm Fellsmúli. Am Nachmittag nehmen Sie Abschied von den Pferden. Auf dem Weg nach Reykjavík besuchen Sie den Wasserfall Uridafoss westlich des Hekla. Ankunft in Reykjavik um ca. 17 Uhr. Ca. 7 Std. im Sattel.

Änderungen aufgrund des Wetters und anderer örtlicher Begebenheiten jederzeit vorbehalten!

Pferde, Reiten, Zaumzeug

Pferde: Islandpferde, die Pferde leben ganzjährig draussen im grossen Herdenverband und sind sehr ausgeglichen und gut zu händeln. Alle Pferde sind gut ausgebildet und zumindest 4-Gänger.

Sattel & Zaum: Wassertrense und isländische Trekkingsättel.

Reiterfahrung: Sie sollten eine gewisse Fitness haben und natürlich sattelfest sein. Die täglichen Reitzeiten liegen bei 4-6 Std. (bis zu 30 km). Erfahrung im Reiten von Islandpferden ist nicht notwendig. Sie reiten teilweise mit freilaufender Herde (flottes Tempo).

Termine, Preise, Leistungen und Hinweise

Termine: 25.06. - 30.06.; 07.08. - 12.08.; 17.08. - 22.08.; 31.08. - 05.09.

Leistungen und Hinweise: 6 Tage, 5 Üb. in Gästehäusern, Farm und Berghütte, 5 Reittage, Deutsch und Englisch sprechende Tourenführung, Transfers, Gepäcktransport.

An-/Abreise: Transfer am 1. Tag um ca. 17:30 Uhr vom BSI (Reykjavík Stadt), Ankunft spätestens 16 Uhr, Rückflug ab ca. 21 Uhr.

Flughafen: Keflavík (Reykjavík)

Im Preis nicht eingeschlossen: alkoholische Getränke, Flughafenbus ab/an Reykjavik (ca. 25 EUR pro Weg).

Preis: 1735 Euro

