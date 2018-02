Hält Ihr Pferd nur den Kopf in der richtigen Position – oder tritt es reell ans Gebiss? Mit unserem Kurz-Check finden Sie das heraus.

Mit unserem Kurz-Check finden Sie heraus, ob Ihr Pferd korrekt an den Zügel tritt oder nur so tut als ob. Wir stellen 5 Fragen, Sie geben 5 Antworten - so ehrlich wie möglich - und im Anschluss finden Sie die Auswertung.

Legen Sie los!