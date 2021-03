Herpes-Ausbruch bei Turnier in Valencia

Fast 100 Pferde erkrankt Herpes-Ausbruch bei Turnier in Valencia

Equines Herpes ist eine Erkrankung, die viele Reiter fürchten. Warum, zeigt sich auf erschütternde Weise beim internationalen Reitturnier in Valencia: Fast 100 Pferde werden derzeit behandelt, vier Tiere starben. Der Ausbruch sei "einer der schwersten seit Jahrzehnten", so der Weltreiterverband FEI (Fédération Équestre Internationale).

Bereits Ende Februar zeigten einige Sportpferde Anzeichen einer Viruserkrankung. Das internationale Reitturnier im spanischen Valencia wurde daraufhin am 22. Februar 2021 abgebrochen. Zwei Tage später bestätigte sich der Verdacht: In den Stallzelten wütet das Equine Herpesvirus, genauer: Typ EHV-1, einer von insgesamt neun Herpesviren. EHV-1 kann unter anderem zu motorischen Ausfällen führen, also etwa zu Lähmungen der Hinterhand, und hohes Fieber hervorrufen.

Knapp eine Woche später ist die Bilanz des Virus' verheerend: Vier Pferde starben, über 80 zeigen Symptome und werden behandelt, elf weitere sind in Kliniken in Valencia und Barcelona untergebracht. Mehr als 20 Tierärzte sind vor Ort, dazu kommt einiges an Spezialausrüstung: aufblasbare Matratzen etwa oder Hebe-Vorrichtungen, um strauchelnde Pferde wieder auf die Beine zu bringen.

Der Weltreiterverband hat aufgrund des Ausbruchs bis Ende März in zehn Nationen alle internationalen Turniere abgesagt, darunter Deutschland, Österreich und die Niederlande. Doch etliche Pferde hatten bereits Valencia verlassen, bevor bekannt war, dass dort das Equine Herpesvirus grassiert. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat daher alle Pferde, die in Valencia waren, vorsorglich gesperrt.

Auch in Freizeitreitställen kann jederzeit Equines Herpes ausbrechen. Wie Tierärzte bei einem solchen Ausbruch handeln und warum die Frage, ob man gegen Herpes impfen sollte oder nicht, so umstritten ist, lesen Sie hier:

