Kombiniert man die Ergebnisse der EPDs einiger Pflastersteinhersteller mit der EPD für TTE® MultidrainPLUS wird deutlich: bei der Produktion von TTE® MultidrainPLUS und den dazugehörenden TTE® Pflastersteinen fallen pro m2 nur 11 kg CO 2 e Emissionen an. Bei herkömmlich gepflasterten Flächen sind es im Schnitt 24 kg. Durch den Einsatz von TTE® PFLASTER können so 54 % der Emissionen eingespart werden. Bei TTE® GRÜN sind die Emissionen noch geringer, denn bei der Produktion des Rasengitters TTE® MultidrainPLUS werden nur 3,8 kg CO 2 e Emissionen pro m2 freigesetzt.