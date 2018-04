CAVALLO Giftpflanzen-App - jetzt kaufen!

Die 70 für Pferde gefährlichsten Giftpflanzen mit Bildern, Symptomen, Suchfunktion und Erste Hilfe-Tipps: Welche Pflanze darf mein Pferd nicht fressen? Fast 100 Fotos und detaillierte Beschreibungen helfen, giftige Pflanzen schnell zu identifizieren, um die Gesundheit ihres Pferds zu schützen.

Die Giftpflanzen-App bietet pralles Botanik-Wissen: Was kann auf Wiesen und Koppeln blühen und Pferden schaden? Frühjahrsblüher wie Krokus und Narzisse. Im Sommer folgen Jakobskreuzkraut und Klatschmohn, im Herbst Engelstrompete oder Herbstzeitlose. Und rund um Reitplatz oder Stall? Da drohen Gefahren durch immergrüne Pflanzen wie Efeu oder Buchs. Auch Heckenpflanzen oder Bäume wie Roßkastanie, Ahorn oder Buche finden Sie in diesem Kompendium.

Der Giftpflanzen-Ratgeber zeigt Reitern auf einen Blick: Wie giftig ist die Pflanze, sind geringe Mengen tödlich? Blätter, Früchte, Wurzeln oder Rinde: Was ist am gefährlichsten? Und an welchen Merkmalen wie Größe, Blatt- oder Blütenform kann ich die Pflanze eindeutig erkennen?

Plus Futter-Tipps: Ist die Pflanze selbst als Raufutter im Heu noch giftig? Für jede der 70 Pflanzen listet die Giftpflanzen-App die Antworten übersichtlich und detailliert auf, ebenso wie typische Vergiftungssymptome und Tipps für die Erste Hilfe.

Die Giftpflanzen-App zeigt zudem, welche Beobachtungen Ihrem Tierarzt vorab helfen und wie Sie sich im Vergiftungsnotfall richtig verhalten.

Giftpflanzen-App im iTunes-Store und bei Google Play

Welche Pflanze ist giftig für mein Pferd? Die CAVALLO-Giftpflanzen-App powered by Agrobs ist die ideale Begleiterin für jeden Pferdebesitzer. Hier kaufen: CAVALLO Giftpflanzen-App im iTunes-Store und CAVALLO Giftpflanzen-App bei Google Play für nur 4,99 Euro.

Hinweis für Android-Nutzer: Wir haben von Nutzern des Smartphones HTC One M8 das Feedback bekommen, dass es Probleme bei der Installation der CAVALLO Giftpflanzen-App gibt. Sollten Sie ein Handy dieses Typs besitzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie zu "Einstellungen" => "Apps" => "Google Play Store"

- Wählen Sie unter "Cache" "Cache leeren"

- Versuchen Sie die App erneut zu installieren