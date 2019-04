CAVALLO Spezial "Training" – jetzt am Kiosk kaufen oder online bestellen

Na, was machen Sie heute Schönes mit Ihrem Pferd? Noch keine Idee? Den Kopf voller Hufschlagfiguren und Lektionen – und trotzdem wissen Sie manchmal nicht, wie Sie das ganze Trainingswissen sortieren sollen? Da sind Sie nicht alleine, so geht’s mir und vermutlich vielen anderen Reitern auch ab und zu. Die Abhilfe dagegen halten Sie schon in der Hand. Denn in diesem CAVALLO-Spezial erwarten Sie auf 100 Seiten Trainingstipps pur. Etwa zu Reit-Basics wie Zirkel und Ecken, die mit den richtigen Kniffen ganz schön anspruchsvoll werden können. Oder wollen Sie lieber an Schlangen- und Zick-Zack-Linien oder knackigen Kombinationen daraus arbeiten? Auch das steckt in diesem Heft. Und wer optische Reize mag, wird unsere Trainingsgeschichten zu Tonnen, Stangen & Co. lieben. Dazu kommen Lieblingslektionen von Trainern unterschiedlicher Reitweisen.

Das 100-seitige Sonderheft kostet 6,50 EUR und ist wie alle CAVALLO Sonderhefte auch online unter www.shop.motorpresse.de/cavallo bestellbar. Oder Sie sichern es sich gratis zum CAVALLO-Testabo. Es wird zudem auch als E-Paper angeboten.

Die Sonderhefte der CAVALLO-Redaktion bündeln aktuelles Wissen rund ums Pferd zu den Themen Reiten, Haltung, Fütterung und Gesundheit. Damit sind sie ein unentbehrlicher Ratgeber für verantwortungsbewusste Reiter, die mit ihren Pferden gesund und harmonisch zusammenarbeiten möchten.

Das Magazin CAVALLO erscheint monatlich bei der Motor Presse Stuttgart www.motorpresse.de. Parallel zum Magazin erscheint CAVALLO auch als E-Paper.

