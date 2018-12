Jetzt mitmachen: Die CAVALLO-Redaktion sucht Kummerpferde

Du hast Probleme beim Reiten, im Umgang, mit der Haltung oder Gesundheit deines Pferds? Die CAVALLO-Redaktion hilft dir zusammen mit erfahrenen Experten. Lest hier, wie ihr mitmachen könnt:

Du hast Kummer mit deinem Pferd und findest einfach keine Lösung? Wir möchten dir helfen. Gemeinsam mit unseren Experten finden wir bestimmt einen Weg.

Was du dafür tun musst? Schreibe uns eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten an redaktion@cavallo.de mit einem kurzen Bewerbungsvideo, in dem du dich und dein Pferd vorstellst und deine Sorgen schilderst. Dein Problem kann mit dem Training oder mit dem Umgang zu tun haben oder eine Frage zur Haltung oder Gesundheit deines Pferds sein. Wir freuen uns auf eure Einsendungen!

Ideen für typgerechte Problemlösungen

Probleme im Sattel lösen