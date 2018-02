Der „Galopper des Jahres“ oder auch „Pferd des Jahres“ ist ein bekanntes Event für Rennpferde aus dem Pferdesport. German Racing veranstaltet die Show jährlich. Die Preisverleihung findet seit 1957 statt und gilt als die älteste Publikumswahl.

Zur Auswahl für die Wahl stehen die drei Finalisten Windstoß, Guignol und Dschingis Secret. Das ist das Ergebnis der Vorauswahl, die renommierte Fachjournalisten und Galoppsportfotografen durchführten. Die Teilnehmer können ab dem 15.02.2018 online hier abstimmen. Es ist auch möglich, per Stimmkarte zu wählen. Solche Karten sind in allen Wettstar-Wettannahmestellen zu finden, liegen dem Wochenrennkalender bei und werden auf den Rennbahnen in Dortmund und Neuss verteilt. Die Prämierung des "Galoppers des Jahres 2017" findet am Ostermontag, den 2. April auf der Rennbahn in Köln statt.

