Schickt uns bis zum 27. November 2017 Eure schönsten Fotos zum Thema "Pferde beim Spielen" - egal, ob Eure Lieblinge miteinander spielen oder mit Gegenständen. Wir suchen die schönsten Bilder! Um mitzumachen, schickt uns Euer Foto gerne mit einer kurzen Geschichte dazu an online@cavallo.de.

Aus allen Einsendungen wählt die CAVALLO-Online-Redaktion das Sieger-Foto aus.

Edle Reithose zu gewinnen!

Zu gewinnen gibt es im November die Reithose Maggy im Wert von 89,95 Euro. Der Gewinner darf wählen zwischen einer Hose mit Mikrofaserbesatz, Silikonbesatz oder Kniebesatz, die Hose gibt es in Schwarz, blau oder weiß, Größe 34 bis 46. Hier geht es zur Webseite des Herstellers.

Der "BR-Fotowettbewerb" läuft noch bis Ende Dezember 2017 - jetzt mitmachen und gewinnen!

Die eingereichten Fotos können auf www.cavallo.de und in allen Medienkanälen CAVALLOs (Magazin, Facebook, etc) vorgestellt werden.

Das Gewinner-Foto im Oktober!

Beim BR-Fotowettbewerb zum Motto "Verzierte Mähnen und Schweife" hat das kreative Foto von Laura Rheinhardt gewonnen. Sie darf sich über ein tolles Schabracken-Set freuen.

Sie schreibt: "Wir dekorieren unsere Langhaare gegenseitig."

Das Gewinner-Foto im September

Beim BR-Fotowettbewerb zum Motto "Witzige Pferdegesichter" hat das Bild von Dagmar Glaser gewonnen. Sie darf sich über einen tollen Zaum freuen.

Sie schreibt: "Ich war Ausreiten und wollte an diesem Tag eigentlich ein paar Landschaftsaufnahmen machen. Ich war abgestiegen und hatte mich an einer wunderschönen Blumenwiese auf den Boden gesetzt. Mujannah fraß neben mir und hob den Kopf. Das Gras hatte sich im Gebiss verheddert und ich musste so lachen, weil sie die absurdesten Fratzen zog. Auf diesem Bild sieht es ein wenig so aus, als würde sie mir mit einem Auge zuzwinkern."

Das Gewinner-Foto im August

Beim BR-Fotowettbewerb zum Motto "Urlaub mit Pferd" hat das Bild von Katja Niedbalka gewonnen. Sie darf sich über tolle Reitstiefel freuen.

Sie schreibt: "Auf dem Foto sind wir am wundervollen Strand von Renesse in Holland. Wir haben uns mit dem Ausflug zum Meer unseren absoluten Kindheitstraum erfüllt: Einmal gemeinsam Sommer, Sonne und Strand zu genießen. Wir hatten tolle Ausritten, waren gemeinsam schwimmen und haben abends den Sonnenuntergang genossen. Amy kenne ich seit sie sechs Monate alt ist, ich habe sie selbst ausgebildet und mit vier Jahren gekauft. Seit sechs Jahren ist zu nun für immer MEINS."

Das Gewinner-Foto im Juli

Beim BR-Fotowettbewerb zum Motto "Ein bisschen Kühlung" hat das Bild von Franzi Seiffert gewonnen. Sie darf sich über ein Set aus Schabracke, Bandagen und Fliegenmütze freuen.

Sie schreibt: "Das Bild entstand bei unserer Schweden-Tour. Wir sind 2,5 Wochen durch Südschweden geritten, da gab es auch unglaublich warme Tage. Wir haben einen See gefunden, in den wir mit Pferden reingehen durften. Hier das Bild mit meinem treuen Gefährten Napoleon."