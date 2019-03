Mehr zum Thema:

Ausbildung

Gesundheit

Test

Training

Packen oder Bleiben? Was gute Ställe auszeichnet und was gar nicht geht. Außerdem: Moderne Sattelkontrolle 4.0 und wie gesund ist eigentlich Luzerne? Diese und noch viel mehr Themen lest ihr in der neuen CAVALLO-Ausgabe 4/2019: