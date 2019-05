Mehr zum Thema:

Ausbildung

Gesundheit

Test

Training

Hirn an Hüfte - wie der Kopf den Reitersitz steuert und wie Sie hartnäckige Knoten lösen. Plus: halb Pferd, halb Zebra - wie zahm ist dieser Mix? Hilfe bei Hufrehe - vier Wege zum Happy End. Diese und noch viel mehr Themen lest ihr in der neuen CAVALLO-Ausgabe 6/2019: