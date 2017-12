WER KANN TEILNEHMEN? Warmblut, Fjordpferd, Lusitano oder Shetty – beim CAVALLO-Cup hat jedes Pferd gleiche Chancen. Was zählt, ist eine vielseitige Ausbildung und vor allem eine harmonische Beziehung zum Menschen. Rasse, Alter und Reitweise spielen keine Rolle. Nur erwachsen muss das Pferd sein, also mindestens vier Jahre alt.

WAS GIBT ES ZU GEWINNEN? Cup-Sponsor Marstall stellt Preise im Gesamtwert von 2000 Euro zur Verfügung. Der Löwenanteil geht als Futtergutscheine an die ersten drei Sieger im Cup-Finale. Die Final- Teilnehmer erhalten zudem einen Marstall-Futter-Präsentkorb und jeder Video-Einsender ein kleines „Leckerli“. Der Cup-Sieger bekommt zudem ein Profi-Foto- Shooting mit CAVALLO-Fotografin Lisa Rädlein.

WIE LÄUFT DER CAVALLO-CUP AB? Der Wettbewerb besteht aus drei Stufen, der Bewerbungsphase, dem Online-Voting und dem Live-Finale.

1. Stufe – Video-Bewerbung: Schickt uns ein Kür-Video, das zeigt, was Ihr mit Eurem Pferd alles könnt. Wichtig: Es müssen Elemente gymnastischer Arbeit enthalten sein (Dressur, Handarbeit, Western, etc...) und auch Hindernisse überwunden werden (Trail, Agility, GHP, etc...) – geritten, vom Boden oder beides. Jede pferdegerechte Ausstattung ist erlaubt.

Das Bewerbungsvideo (mp4 oder avi, max. 300 MB) muss bis zum 14. März 2018 hochgeladen werden. Hier geht es zum Upload

2. Stufe – Online-Voting: Die Videos werden vom CAVALLO-Team gesichtet und nach einer Vorauswahl für das Voting freigeschaltet. Alle Leser können sie unter cavallo.de/cup2018 ansehen und für ihre Lieblinge abstimmen. Auch die CAVALLO-Redaktion kürt ihre Favoriten.

3. Stufe – Live-Finale: Leser-Lieblinge und Redaktions-Favoriten treten im Finale vor Publikum auf. Und zwar am 7. Juli 2018 bei der CAVALLO-Academy auf Schloss Wickrath in Mönchengladbach. Die fünf Finalisten absolvieren je eine Pflichtaufgabe und zeigen eine Kür. Eine Fach-Jury und das Publikum bewerten Können und Harmonie der Paare.

