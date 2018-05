Deutschlandtour: Kurse mit dem aufklappbaren Trainingshänger „Hors“

Eine Woche lang werden Julia Nessler (Verhaltenstherapeutin) und Neele Koblitz (Designerin) für Verladekurse durch Deutschland touren. Vom 31. Mai bis 6. Juni 2018 reisen sie mit ihrem aufklappbaren Pferdehänger „Hors“ von Leipzig bis Kiel. Dieser spezielle Trainingshänger ist an allen vier Seiten aufklappbar und ermöglicht ein schrittweises Training. So können Pferde, die schlechte Erfahrungen oder noch gar keine Erfahrungen mit dem Hänger gemacht haben, Stück für Stück an den Hänger gewöhnt werden. Ängstliche Tiere lernen, ihre Angst abzubauen und junge oder unerfahrene Tiere können schonend herangeführt werden. Bis zu einer Stunde nimmt sich Julia Nessler pro Pferde und Reiter Zeit.

