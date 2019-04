DIE DREI: Der neue Film von CAVALLO-Expertin Yvonne Gutsche

DIE DREI ist ein ehrlicher, packender Dokumentarfilm, der spannende Einblicke ins Pferdetraining von Yvonne Gutsche ermöglicht. Die Challenge: Das Vertrauen von drei ganz unterschiedlichen Pferden in 100 Tagen zu gewinnen, um aus ihnen verlässliche Partner unterm Sattelzumachen. Eine Araberstute, ein ungezähmter Mustang aus den USA sowie ein wild aufgewachsener Freibergermix aus der Thüringeti – so unterschiedlich die Pferde waren, so individuell musste auch der Trainingsweg für jedes Pferd gewählt werden, damit Yvonne Gutsche alle Herausforderungen meistert und ihr Trainingszielerreicht. Ob das erste Aufsitzen, der erste Ausritt oder die Versteigerung des Mustangs – der Film begleitet Yvonne Gutsche durch die Höhen und Tiefen beim Training der drei Pferde.

Video: Florian Schmid

Hier gibt es den Film:

Bei Vimeo sehen Sie den kompletten Film online (14,90 Euro)

Hier gibt's den Film als DVD/Blu-ray (ab 19,90 Euro)

Ein Film von Florian Schmid (floschmid.com)

Redaktion: Christiane Wehnert

Kamera: Florian Schmid und Christiane Wehnert

Schnitt, Ton und Sounddesign: Florian Schmid

Regie und Produktion: Florian Schmid

Buch: Christiane Wehnert und Florian Schmid

Weitere Infos zum Projekt: www.diedrei.eu

