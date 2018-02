Die „Reiten-Jagen-Fischen“ feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und findet vom 16. bis zum 18. April in Erfurt statt. Wir verlosen 3 x 2 Tickets im Wert von 10 Euro für das Event. Für Reiter und Pferdeliebhaber, Jäger und Angler ist diese Messe ein Pflichttermin. 200 Aussteller präsentieren ihre neuesten Produkte.

Die Veranstalter bieten den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm vom Springreiten über Waldhornblasen bis hin zum Turnierangeln. Beim Reiten-Jagen-Fischen Familienquiz können Besucher ihr Wissen unter Beweis stellen und ein Wochenende auf dem Reiterhof, ein zweitägiges Angellager und weitere tolle Preise gewinnen.

Für Pferdeliebhaber bieten die Westernreiter eine Show im Freigelände. Erstmals gibt es für die Reitprofis in der Highpoint Show offizielle Turnierpunkte der National Cutting Horse Association of Germany zu holen. Auch in der Halle ist auf der Präsentationsfläche ganztägig Action angesagt: Egal ob Turniere und Pokalrunden, Hengstpräsentationen, Jungzüchterwettbewerbe oder Schauprogramme - für jeden ist etwas dabei. Aber auch für Jäger und Angler bieten die Austeller in verschiedenen Hallen neue Produkte und viel Programm. Hier finden Sie weitere Infos zur "Reiten-Jagen-Fischen".

CAVALLO verlost 3 x 2 Tickets. Schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an redaktion@cavallo.de. Stichwort: „Reiten Jagen Fischen“. Einsendeschluss ist der 2. März 2018.

Cowboys mit Westernpferden beim Viehtrieb