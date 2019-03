Die neue Pferdeshow „Horses & Heroes startet am 8. Juni 2019 am Bodensee. Kreativer Kopf der Truppe ist CAVALLO-Expertin, Pferdetrainerin und Stuntfrau Hero Merkel. 13 Wochen lang wird das mittelalterliche Spektakel in Überlingen stattfinden.

„Horses & Heroes“ gastieren vom 8. Juni bis 8. September in Überlingen am Bodensee und entführen die Zuschauer in eine Welt der Fantasie mit Emotionen, viel Humor, atemberaubenden Stunts, tapferen Ritter, lange Lanzen und Action pur. Rund um das Gelände findet ein mittelalterlicher Themenmarkt statt. Den Höhepunkt bilden zwei Tagesshows und an den Wochenenden zusätzliche Nachshows.

Kreativer Kopf des international bekannten Teams ist Pferdetrainerin und Stuntfrau Hero Merkel, unter anderem tätig in Tatort-Folgen und als Autorin für Fachpublikationen. Sie ist eine langjährige CAVALLO-Expertin, wird dieses Jahr bei der CAVALLO-Academy dabei sein und schreibt ihren eigenen Blog rund ums Thema Training mit Pferden.

Mehr Infos unter www.horses-and-heroes.de

Pferdetraining mit Hero Merkel: