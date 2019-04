NORDPFERD 2019 meldet neuen Besucherrekord

Die Messe NORDPFERRD wächst weiter. Diese bunt gemischte Messe mit großem Tagesprogramm und riesigem Shopping-Angebot zog dieses Jahr 30 000 Besucher an und vermeldet einen Rekord. Referenten wie Eckhart Meyners, Hans-Jürgen Neuhauser oder Jürgen Althaus sorgten dabei beim Publikum in den Lehrstunden für Aha-Effekte. Das Highlight am Abend war die Show „ELEMENTS …es beginnt in Dir“: Hier sahen die Besucher ein Pferdetheater-Stück mit über 100 Pferden darunter rasanten Kutschen der Landwirtschaftkammer (Jürgen Lamp), der IPZV, die ihre Isländer Pferde mit Tänzerinnen um die Wette tölten ließ, den Stars der Voltigier-Szene Brüsewitz-Brüder und die Schaubilder der Doma Clasica, die vom Akrobaten Chris Kiliano mit Partnerin Nadine Kierspel und Jennifer Hans aus Neumünster begleitet wurden.

Der nächste Termin für die NORDPFERD steht bereits fest: Sie wird vom 16. bis 18. April 2021 stattfinden.