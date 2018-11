Pferde und Hundertwasser – Fotokurs mit Christiane Slawik in einzigartiger Kulisse

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr wird es 2019 eine Neuauflage von Christiane Slawiks Fotokurs mit Pferden und Hundertwasserarchitektur geben. Im einzigartigen Rogner Bad Blumau in Steiermark können die Teilnehmer Pferde in ausgefallener Kulisse fotografieren. Die Filmpferde posen auch ohne Halfter zwischen fantastischen Säulen. Im benachbarten Reitstall stehen viele Modellpferde unterschiedlicher Rassen zur Verfügung, die im nahezu zaunfreien Auslauf zur Verfügung stehen. Nach dem anstrengenden Shooting können die Teilnehmer in der warmen Therme entspannen.

Teilnehmer können auch extern untergebracht werden.

Termin: 24. bis 26. Mai 2019

Infos: Patrick Nunner: p.nunner@rogner.com , www.slawik.com

Kursgebühr: 390 Euro

Fotoreise mit Christiane Slawik

