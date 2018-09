Die Pferdeshow CAVALLUNA steht in den Startlöchern für ihre bisher größte Tournee durch insgesamt 34 Städte in Europa. Von Oktober 2018 bis Juni 2019 gastiert das neue Programm unter dem Titel „CAVALLUNA – Welt der Fantasie“ von Antwerpen bis Zürich. Zu den altbekannten Städten, die an den Traditionsterminen bespielt werden, sind mit Rotterdam, Graz, Innsbruck oder Rostock auch neue Standorte hinzugekommen. „Es ist die größte und aufwändigste Tour der Firmengeschichte“, freut sich Johannes Mock-O’Hara auf die neue Produktion. „In uns vereinen wir nicht nur die Expertise aus 15 Jahren erfolgreicher Pferdeshows, sondern auch die Leidenschaft dafür, Menschen zu berühren und zu begeistern“, sagt er.

„Welt der Fantasie“ nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise: Der junge Tahin entdeckt eine Welt jenseits der Realität, in der seine tiefsten Wünsche und Fantasien Wirklichkeit werden. Zwischen verwunschenen Traumwäldern und fantastischen Wesen lernt er die schöne Naia kennen, die ihn mitnimmt auf eine Reise durch ihre wunderbare Heimat. Doch als er das geheimnisvolle Mädchen in sein Alltagsleben führen möchte, um dort mit ihr zusammen zu sein, muss er sich einer schwierigen Aufgabe stellen: Er muss lernen, auf sein Schicksal zu vertrauen, um seine Wünsche wahr werden zu lassen. Wird es Tahin gelingen, trotz der Irrungen zwischen beiden Welten sein Glück zu finden?

Seit Jahren tüfteln die Teams von Luis Valença, Bartolo Messina, Sebastián Fernández oder die Trickreiter der Hasta Luego Academy an immer neuen Showbildern. Zudem gibt es Neuzugänge wie Claus Luber oder die neue Pferdemanagerin Kenzie Dysli.

Bereits mit „Gefährten des Lichts“ begeisterte Regisseur, Komponist und Autor Klaus Hillebrecht über 420.000 Zuschauer durch wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Mit der neuen Show „CAVALLUNA – Welt der Fantasie“ möchte der Emmy-nominierte Hillebrecht nun an die bisherigen Erfolge anknüpfen und das Spektakel mit den schönsten Pferderassen Europas in völlig neuen Dimensionen erstrahlen lassen.

Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com und unter 01806 – 73 33 33 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).

In diesen Städten gastiert CAVALLUNA

20.10.2018 – 23.10.2018 Tulln (A) (Messe)



27.10.2018 – 28.10.2018 Zürich (CH) (Hallenstadion)



03.11.2018 – 04.11.2018 Neubrandenburg (Jahnsportforum)

09.11.2018 – 11.11.2018 Saarbrücken (Saarlandhalle)

01.12.2018 – 02.12.2018 Dortmund (Westfalenhalle 1)

08.12.2018 – 09.12.2018 Schwerin (Sport- und Kongresshalle)

15.12.2018 – 16.12.2018 Magdeburg (GETEC-Arena)

26.12.2018 – 27.12.2018 Bremen (ÖVB Arena)

30.12.2018 – 31.12.2018 Leipzig (ARENA Leipzig)

05.01.2019 – 06.01.2019 Hamburg (Barclaycard Arena)

19.01.2019 – 20.01.2019 Hannover (TUI Arena)

26.01.2019 – 27.01.2019 Berlin (Mercedes-Benz Arena)

02.02.2019 – 03.02.2019 Antwerpen (B) (Sportpaleis)

09.02.2019 – 10.02.2019 Basel (CH) (St. Jakobshalle)

16.02.2019 – 17.02.2019 Nürnberg (ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG)

22.02.2019 – 24.02.2019 Frankfurt (Festhalle)

02.03.2019 – 03.03.2019 Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

09.03.2019 – 10.03.2019 München (Olympiahalle)

16.03.2019 – 17.03.2019 Brüssel (B) (Forest National)

23.03.2019 – 24.03.2019 Innsbruck (A) (Olympiahalle)

30.03.2019 – 31.03.2019 Rotterdam (NL) (Ahoy)

06.04.2019 Köln (LANXESS arena)

12.04.2019 – 14.04.2019 Bielefeld (Seidensticker Halle)

20.04.2019 – 22.04.2019 Münster (MCC Halle Münsterland)

27.04.2019 – 28.04.2019 Rostock (StadtHalle Rostock)

04.05.2019 – 05.05.2019 | Göttingen (Lokhalle)

11.05.2019 – 12.05.2019 | Salzburg (A) (salzurgarena)

18.05.2019 – 19.05.2019 | Wien (A) (Stadthalle)

25.05.2019 – 26.05.2019 | Graz (A) (Stadthalle)

31.05.2019 – 02.06.2019 | Chemnitz (Arena Chemnitz)

08.06.2019 – 10.06.2019 | Erfurt (Messehalle)

15.06.2019 – 16.06.2019 | Kiel (Sparkassen-Arena)

22.06.2019 – 23.06.2019 | Düsseldorf (ISS DOME)

29.06.2019 – 30.06.2019 | Mannheim (SAP Arena)