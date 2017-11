Erst im Juni 2017 beschloss die Gemeindevertretung in Tangstedt im Kreis Stormarn trotz massiven Wiederstands die Einführung einer Pferdesteuer von 150 Euro pro Pferd und Jahr. Die Jamaika-Koalition des Landtags aus CDU, FDP und Grünen kündigte schon damals an, dies zu verbieten. Die SPD ist gegen den Gesetzesentwurf: Sie hält ihn für einen massiven und unbegründeten Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Auch der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) hat Rechtsbedenken. Jetzt wird sich der Innen- und Rechtsausschuss damit befassen. CAVALLO wird berichten, wie es weitergeht.

