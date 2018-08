Tag der Gestüte: Besuchen Sie kostenlos Deutschlands Vollblutgestüte

Vollblut- und Rennportfans haben am 15. September 2018 die einzigartige Möglichkeit, eins von 15 Vollblutgestüten in Deutschland kostenlos zu besuchen.

Die Gestüte stellen sich an diesem Tag vor und geben Ihnen Einblicke in Aufzucht, Haltung und Fütterung von Stuten und Jungpferden, sowie in den Rennsport. Unter den teilnehmenden Gestüten sind große deutsche Traditionsgestüte wie das Gestüt Fährhof in Sottrum oder das Gestüt Etzean als Heimat von Championvererber Areion. Auch das Gestüt Brümmerhof in Soltau, als Aufzuchtstätte der Ausnahmestute Danedream ist ein interessanter Anlaufpunkt.

An diesem Tag können Besucher nicht nur tolle Vollblutpferde sehen, sondern auch Preise gewinnen: Jeder Besucher erhält eine Freikarte für eine Galopprennveranstaltung und die Chance auf den Hauptgewinn des German-Racing Gewinnspiels, nämlich ein Wochenende für zwei Personen zum Sales&Racing Festival in Baden-Baden vom 19. bis 21. Oktober.

Teilnahmebedingung ist eine Anmeldung bis zum 1. September unter www.tagdergestuete.de. Dort erhalten Sie auch weitere Infos zum Tag der Gestüte.