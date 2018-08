Versteigerung zum guten Zweck: Ingrid Klimke signiert ihren Reithelm

Ingrid Klimke ist das große Vorbild im Reitsport. Beim CHIO in Aachen war sie wieder in allen Disziplinen erfolgreich und fiel durch ihren fairen Umgang mit dem Pferd auf. Jetzt dürfen sich Sammler und Fans freuen, denn es gibt ihren nichtkäuflichen, signierten uvex-Reithelm zu Ersteigern. Es handelt sich um das Modell "Perfexxion II", das bei Nationenpreisen, Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympia-Teilnahmen zum Einsatz kommt. Sie können diesen Reithelm jetzt ersteigern und gleichzeitig was Gutes tun: Der Erlös kommt ohne Abzug der Rainer Winter Stiftung zugute, die damit das Kinderheim St. Michael in Fürth unterstützt.

Hier können Sie auf das Sammlerstück bieten.