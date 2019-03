WM in Deutschland: Wer baut die besten Zäune?

Wer zieht die besten Strippen? Bereits zum 15. Mal wird die Zaunbau-Weltmeisterschaft ausgetragen – dieses Jahr in Dietmannsried im Allgäu.

Alle zwei Jahre messen sich in diesem Wettkampf die Besten der Besten, in diesem Jahr sind acht Nationen vertreten. Für Deutschland konnte sich Sven Jakob, Zaunbauer der Firma PATURA, bei der Deutschen Zaunbau-Meisterschaft 2018 (ebenfalls in Dietmannsried) qualifizieren. Dank langjähriger Praxis, großer Wettkampferfahrung und perfekter Ausführung entschied er dort den Sieg für sich. Roland Hellerschmid aus Österreich, Titelverteidiger von 2017 und Gewinner der 14. Zaunbau-Weltmeisterschaft, wird in diesem Jahr nicht dabei sein. Zaunbau-Weltmeister von 2015 und vierfacher Gewinner der neuseeländischen Meisterschaften, Shane Bouskill, konnte seinen Landestitel nicht verteidigen und verlor diesen an seinen Sohn Tony Bouskill, der in diesem Jahr Neuseeland bei der Weltmeisterschaft vertritt. Für Frankreich geht Anne-Laurence Chartier als einzige Frau an den Start. Sie hat bereits in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es beim Zaunbau nicht nur auf Kraft und Schnelligkeit, sondern vor allem auf korrekte und saubere Ausführung ankommt. Die weiteren Zaunbau-Profis kommen aus Spanien, Dänemark, Niederlande, Schweiz und Großbritannien.

Zug- und Zwischenpfosten setzen, Stahldrähte spannen und ein Stahl-Weidetor einbauen: die Zaunbauer müssen einen 35 m langen Elektro-Festzaun bauen. Entscheidend über Sieg und Platzierung sind Zeit aber vor allem auch die Qualität der Ausführung. Der Weltmeisterschaft findet nach neuseeländischem Vorbild und unter Wettkampfbedingungen statt, bewertet werden die Leistungen von einer Jury aus deutschen und neuseeländischen Zaunbau-Profis.

Im Rahmen des „Zaunbau-Kompetenzzentrums“ besteht nach dem Wettbewerb die Möglichkeit, bei weiteren Vorführungen seine Kenntnisse zu vertiefen und sich mit den Zaunbau-Profis persönlich auszutauschen.