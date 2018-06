Viel Glück bei unseren aktuellen Gewinnspielen! Ganz unten auf dieser Seite finden Sie das Teilnahmeformular. Wenn Sie dies ausgefüllt und abgeschickt haben, erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Mit einem Klick auf diesen Link bestätigen Sie die Korrektheit Ihrer Daten.

Auf geht’s zur Eurocheval!

Vom 26. bis 29. Juli 2018 findet in Offenburg wieder die Eurocheval statt. Wer noch keine Karten für die Europamesse des Pferds hat, kann sie bei uns gewinnen!

CAVALLO verlost 3 x 2 Eintrittskarten. Machen Sie mit!

Teilnahme bis zum 18. Juli.

Kaltenberger Ritterturnier

Im Juli ist es wieder so weit! An drei Wochenenden findet auf Schloss Kaltenberg das Ritterturnier statt. In diesem Jahr mit dabei: die französische Show-Reiterin Clémence Faivre.

CAVALLO verlost 5 x 2 Karten für den 20. oder den 27. Juli.

Teilnahme bis 9. Juli.

Buch: „So lernen Pferde Reiterhilfen“ von Britta Schöffmann

CAVALLO verlost 3 Exemplare des Buchs "So lernen Pferde Reiterhilfen". Dieses Buch schlägt eine Brücke von Verhaltensforschung, Lerntheorie und Praxis. Zum Buch gehört die kostenlose KOSMOS-PLUS-App mit 6 Filmen zu den wichtigsten Lektionen.

Teilmahme bis zum 18. Juli.

Hier können Sie mitmachen: