Die Passform von Pferdezäumen kann eine ganz schöne Herausforderung sein. An der Nase passt die Vollblutgröße, in der Länge braucht es die Warmblutgröße. Bei der Firma Hillbury ist damit jetzt Schluss – sie bietet jetzt Zäume an, die Sie nach einem Baukastenprinzip zusammenstellen können.