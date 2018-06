Reportage: Ein Tag in der Pferdeklinik

Schwarzbraun, fast 1,80 Stockmaß – normalerweise ist der Wallach eine imposante Erscheinung. Doch auf dem Untersuchungstisch im MRT-Raum der Pferdeklinik Aschheim wirkt er gar nicht mehr so mächtig. Sein rechtes Knie wird heute mit einem hochmodernen Verfahren untersucht, der Magnetresonanztomographie (MRT). Weil das etwa eine dreiviertel Stunde dauert und sich das Pferd dabei auf keinen Fall bewegen darf, bekommt es eine Vollnarkose.

Was Laien staunen lässt, ist für das 20-köpfige Klinik-Team Routine: Vier Tierärzte und tiermedizinische Fachangestellte waren fast eine Stunde damit beschäftigt, den Wallach in einer speziellen Box in Narkose und kontrolliert auf weichem Boden abzulegen, per Kran auf den fahrbaren Tisch zu heben, in den Untersuchungsraum zu schieben und das Bein zu platzieren.

Ein MRT zeigt Knochen und Weichteile extrem genau

„Was wir hier machen, ist sehr personal- und zeitintensiv“, sagt Dr. Martin Waselau, Fachtierarzt für Pferdechirurgie und gemeinsam mit Dr. Anja Kasparek, Fachtierärztin für Pferde und für Pferdechirurgie, Teilhaber der Pferdeklinik Aschheim. Der Aufwand lohnt sich aber: „Dieses Gerät bietet uns die Möglichkeit, der Ursache der Lahmheit ganz genau auf den Grund zu gehen“, erklären die beiden technikbegeisterten Tierärzte.

Denn der MRT in Aschheim ist etwas ganz Besonderes: Er ist der größte seiner Art und in Europa einzigartig; vergleichbares gibt es nur in Kalifornien. Seine Bauweise und Drehbarkeit erlauben Untersuchungen, die mit herkömmlichen Geräten nicht möglich sind. „Beim Großpferd können wir mit diesem Gerät die Gliedmaße bis zum Ellenbogen bzw. Knie untersuchen, zudem den Kopf und den mittleren und hinteren Halswirbelbereich“, sagt Dr. Waselau.

Die Kernspinuntersuchung, wie der MRT auch genannt wird, stellt Knochen und Weichteile wie Bänder, Schleimbeutel und Gelenkknorpel in maximaler Auflösung überlagerungsfrei in Querschnitten dar und liefert so bisher kaum feststellbare Befunde. Gerade ein so kompliziertes Gelenk wie das Knie mit Menisken, Kreuzbändern & Co. sieht man auf dem MRT sogar besser als bei einer Gelenkspiegelung.

Für Patienten wie den Wallach mit seinem Knieproblem ist der spezielle MRT in Aschheim daher das Mittel der Wahl. „Unsere Kunden kommen dafür aus ganz Deutschland, manche sogar aus dem Ausland zu uns“, sagt Dr. Waselau.

Gleich im Nebenraum steht ein weiteres Hightech-Gerät: Der Computertomograf (CT) arbeitet mit Röntgenstrahlen und wird vor allem zur Untersuchung von Knochen und Zähnen eingesetzt. Wie der MRT liefert das Gerät überlagerungsfreie Querschnittbilder und ist damit einer herkömmlichen Röntgenuntersuchung weit überlegen. Schon seit 25 Jahren hat die Pferdeklinik Aschheim ein CT und schon viele Hundert Untersuchungen durchgeführt. „Das aktuelle Gerät ist schon das dritte seiner Art“, erzählt Dr. Waselau, und eigentlich für Menschen – ergänzt um eine wichtige Komponente: „Den hydraulischen Lagerungstisch zum Anheben und Platzieren der Pferde hat ein Schlosser speziell für uns angefertigt.“ Denn auch fürs CT muss das Pferd in Vollnarkose gelegt werden, da es sich nicht bewegen darf.

Ein winziger Schnitt und die Kamera guckt ins Gelenk

Im Operationssaal liegt eine siebenjährige dunkle Stute in Narkose. Ihr rechtes Fesselgelenk wird heute gespiegelt.

Dr. Anja Kasparek, Dr. Martin Waselau und ihre drei OP-Helfer arbeiten zügig, denn die Narkose soll so kurz wie möglich sein. „Wir haben im MRT einen Knorpelschaden festgestellt“, sagt Dr. Anja Kasparek. „Mit der winzigen Kamera sehen wir das Innere des Gelenks und können mit unseren Instrumenten den Knorpel glätten, Verklebungen lösen und das Gelenk spülen.“ Die Belastung fürs Pferd ist dank des minimalinvasiven Zugangs gering: Kamera und Instrumente werden durch zwei nur etwa einen Zentimeter lange Schnitte eingeführt. Nachdem diese vernäht sind, kommt noch eine Injektion ins Gelenk: „Das ist ein Konzentrat aus Blutplättchen und Wachstumsfaktoren, das aus dem Eigenblut des Pferdes mittels eines speziellen Filtersystems hergestellt wurde. Es hilft dem Gewebe dabei, sich zu regenerieren“, erklärt Dr. Kasparek.

Nach der OP nimmt uns Dr. Kasparek mit in die „Kommandozentrale“. Am Rechner mit allen Daten und Bildern der vierbeinigen Patienten möchte sie uns einige ganz besondere Fälle zeigen. „Ich liebe die ungewöhnlichen Befunde.“

Je seltener der Befund, umso spannender für die Ärztin

Die Tierärztin erzählt begeistert von den modernen Möglichkeiten der Tiermedizin. Da ist zum Beispiel die Hornsäule, eine Verdickung an der Innenseite der Hufwand, die so sehr auf das Hufbein drücken kann, dass dieses sich zurückbildet, porös wird und eine starke Lahmheit verursacht. Dank MRT ist sie eindeutig zu diagnostizieren. „Dann können wir den Huf gezielt operativ öffnen und die Hornsäule entfernen.“

Ungewöhnlich war auch das Pferd mit der Mykose in der Nasennebenhöhle: Der Pilz hatte die Schleimhaut zersetzt und den Knochen angegriffen. „Das war ein relativ großer Eingriff, doch auch diesem Pferd konnten wir helfen“, erzählt Dr. Kasparek – genauso wie der Stute mit dem hühnereigroßen Überbein am Kieferast oder dem Wallach mit der Trümmerfraktur im Krongelenk.

Hilfe für Pferde mit gequetschtem Rückenmark

Besonderes Anliegen sind den Klinik-Leitern die „Wobbler“ – Pferde, die unter Bewegungsstörungen leiden, weil eine Engstelle im Wirbelkanal ihr Rückenmark quetscht. Diese Ataxie wird oft mit Knieproblemen verwechselt. Klarheit bringt die Bildgebung: „Durch eine Myelografie, eine Röntgenaufnahme mit Kontrastmittel, können wir den Wirbelkanal mit relativ wenig Aufwand darstellen.“

Oft kann eine spezielle Operation die instabile Stelle versteifen. Als eine von wenigen Kliniken in Europa führt die Klinik Aschheim diese OP durch. „Ist der Druck aufs Rückenmark weg, können sich die Pferde sofort besser bewegen.“

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der Pferdemedizin sind heute also extrem weit. „Gerade für die Diagnose sollten diese Möglichkeiten auch möglichst früh genutzt werden“, rät Dr. Kasparek. „Nur mit einer gesicherten Diagnose kann ich eine gezielte Therapie einleiten. Viele Pferde werden zu lange behandelt, ohne dass man genau weiß, was ihnen fehlt.“ Oft würden Versicherungen diese Untersuchungen im Rahmen einer OP-Vorbereitung sogar bezahlen, sagt sie: „Das wissen viele Besitzer nur nicht.“

Während die beiden Patienten sich in ihren Boxen von der Narkose erholen, geht der Tierklinik-Alltag mit kleineren Eingriffen, Untersuchungen wie Röntgen und Ultraschall und der Versorgung der stationären Patienten seinen Gang.

Völlig ungerührt davon saugt in einer der Intensivboxen ein drei Tage altes Hengstfohlen bei seiner Mutter. „Weil die Stute älter und das ihr erstes Fohlen ist, sollte sie vorsorglich unter tierärztlicher Aufsicht abfohlen. Alles ging gut, beide sind wohlauf“, freut sich Dr. Waselau. Manchmal kommen die Tierärzte also auch ohne Hightech aus. Aber sicher ist: Hätte es Komplikationen gegeben – hier wäre man auf alles vorbereitet gewesen.

