Wie beim Menschen ist die Influenza auch für Pferde eine Gefahr. CAVALLO und MSD Tiergesundheit erklären in diesem Video mit der Tiermedizinerin Dr. Annette Wyrwoll, wie eine Influenza-Impfung Ihr Pferd schützen kann.

Video: Florian Schmid

Influenza - Dr. Annette Wyrwoll erklärt, worauf Reiter achten müssen

Die Influenza beim Pferd ist der Influenza beim Menschen sehr ähnlich: Hohes Fieber mit Atemwegsbeschwerden. Zum Glück sind die beiden Influenza-Typen nicht wechselweise von Mensch zu Pferd übertragbar. Influenza beim Pferd ist allerdings - vor Allem für ältere Tiere - ähnlich gefährlich wie für Menschen.

In unserem Video erklärt die Pferdemedizinerin Dr. Annette Wyrwoll von der Pferdepraxis Neuhof, was hinter der Influenza steckt und wie wie als Tierärztin hilft. Zudem erklärt sie die Vorzüge einer Influenza-Impfung, dank derer die Influenza-Zahlen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurück gegangen sind.

