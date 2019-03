Test: Reitschulen in Deggendorf

In Bayern fängt Reitschultesterin Miriam Kreutzer in der ersten Reitstunde als Fußgänger am Boden an.

In der zweiten Stunde muss sie sich mit dem Roundpen begnügen und schließlich fährt sie zu einem Reitverein, der vor einigen Jahren dem Hochwasser zum Opfer fiel.

Welche Reitschulen im Test in Deggendorf kann unsere Testerin empfehlen? Auf den nächsten Seiten erfahren Sie's.