Haftung in Gesundheitsfragen Wer haftet wann?

Eine Behandlung, die nicht zur erwünschten Heilung führt. Eine Beratung, die nicht alle Risiken nennt. Ein Befund, der übersehen wird. Eine Krankheit, die dem Pferdebesitzer vorbehalten wird: Wann immer wir Reiter mit Tierärzten, Hufschmieden oder Therapeuten zu tun haben, kann potenziell etwas schief laufen. Wie sieht es in solchen Fällen mit der Haftung aus? Wann müssen jene, die im Gesundheitsbereich arbeiten, für ihr Handeln und deren Folgen gerade stehen?

Für diese Fragen, die wir in CAVALLO 03/2022 ausführlich beantworten, haben wir unzählige Beispielfälle recherchiert. Die interessantesten, allgemeingültigsten oder kuriosesten listen wir hier auf.

Reitunfall der Reitbeteiligung: 150.000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz

Der Fall: Ein 12-jähriges Mädchen war auf seiner Reitbeteiligung ausreiten. Die Besitzerin des Pferds begleitete sie auf einem zweiten Pferd. Das Pferd des Mädchens erschreckte sich dabei vor einem Traktor und ging durch. Nach rund 70 Metern rutschte das Pferd aus, das Mädchen stürzte vom Pferd. Seither liegt es im Wachkoma.

Die Gerichtsentscheidung: Dem Mädchen sei ein Mitverschulden nicht anzulasten, urteilte das Gericht. Das sei aufgrund des Alters, der Körpermaße, der Körperbeherrschung und seiner Reiterfahrung abzulehnen. Dass die Eltern des Mädchens in den Ausritt und die Reitbeteiligung generell eingewilligt hatten, könne die Haftung der Pferdehalterin nicht reduzieren; es bestand nämlich kein Vertrag zwischen Halterin und der 12-jährigen Reitbeteiligung.

Die Pferdehalterin wurde deshalb aufgrund der Tierhalterhaftung (§833 BGB) zu einer Zahlung verpflichtet.

Das Urteil: Landgericht Frankfurt/Main, 2-5 O 327/07; bestätigt durch Oberlandesgericht Frankfurt/Main, 4 U 210/08

Verkäufer verschweigt Mangel arglistig: Kaufpreisminderung

Der Fall: Eine Käuferin hatte für 45.000 Euro einen dreijährigen Wallach gekauft. Der Verkäufer hatte allerdings verschwiegen, dass der Wallach ein residualer Kryptochid war. Das Hodengewebe war bei der Kastration nicht komplett entfernt worden, sodass das Tier hengstiges Verhalten zeigte. Die Verkäuferin wollte den Kaufpreis daher um 50 Prozent mindern.

Die Gerichtsentscheidung: Üblicherweise muss ein Käufer dem Verkäufer erst das Recht auf Nacherfüllung zugestehen, ehe der Kaufpreis gemindert werden kann. In diesem Falle also eine weitere Kastrations-OP. Das Landgericht Münster lehnte die Klage daher zunächst ab; die Klägerin zog damit jedoch bis vor den Bundesgerichtshof. Der entschied anders: Aufgrund der Tatsache, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hatte, durfte die Käuferin den Kaufpreis mindern. Das Vertrauen zwischen Käuferin und Verkäufer sei durch die Täuschung beschädigt, eine Nacherfüllung könne der Käuferin daher nicht zugemutet werden. Die Verkäufer selbst hätten zudem aufgrund der Täuschung keine Chance auf Nachbesserung verdient.

Das Urteil: BGH VZ, 210/06, vom 09.01.2008

Pferd steigt Reitbeteiligung auf den Fuß: kein Schadensersatz

Der Fall: Eine Reitbeteiligung ritt mit dem Pferd aus. Am Ende des Rittes kam es zu einem Unfall: Das Pferd erschreckte sich und sprang der neben ihm stehenden Reitbeteiligung auf den Fuß. Dabei erlitt die Frau einen Trümmerbruch. Die Reitbeteiligung wollte von der Pferdebesitzerin daraufhin Schadensersatz fordern.

Die Gerichtsentscheidung: Wie schon das Landgericht lehnte auch das Oberlandesgericht Nürnberg die Klage ab. Das Argument: Die Reitbeteiligung habe sich "faktisch wie eine Tierhalterin" selbstständig um das Tier kümmern und es nach Belieben reiten können. So einem Verhältnis würde innewohnen, "dass die beteiligten Personen davon ausgehen, dass der Tierhalter im Falle von Schäden durch das Tier nicht haften soll". Die Reitbeteiligung solle sich wie ein Tierhalter auf Zeit fühlen "und das Risiko von Schäden durch das Tier selber tragen".

Das Urteil: Landgericht Nürnberg-Fürth, Az. 16 O 7941/10, Oberlandesgericht Nürnberg Az. 8 U 510/11 vom 27.06.2011

Nicht über Behandlungsrisiken aufgeklärt: Tierarzt haftet

Der Fall: Ein Ehepaar kaufte 2006 für rund 300.000 Euro einen siebenjährigen Wallach. Zwei Jahre später fehlten dem Pferd bei einem Turnier Schwung und Elastizität. Die Besitzer zogen einen Tierarzt zu Rate. Dieser diagnostizierte den Verdacht auf eine Ataxie und empfahl, das Pferd chiropraktisch zu behandeln. Die Besitzer stimmten zu. Für die Behandlung wurde das Pferd kurzzeitig narkotisiert, konnte aber danach nicht mehr eigenständig aufstehen. Es starb einen Tag später. Die Besitzer beschuldigten den Tierarzt daraufhin, nicht ausreichend über die Risiken und mögliche Alternativen aufgeklärt zu haben. Sie forderten Schadensersatz in Höhe von 500.000 Euro.

Die Gerichtsentscheidung: Das Landgericht Bochum wie auch das Oberlandesgericht Hamm gaben den Klägern im Grunde Recht. Der Tierarzt sei seiner Aufklärungspflicht nicht ausreichend nachgekommen, angesichts der besonders riskanten Behandlung und finanziellen Eigentümerinteressen. Der Sachverständige ergänzte, dass eine Narkose bei einem ataktischen Pferd besonders riskant sei; zudem habe es andere Behandlungsmöglichkeiten gegeben.

Das Urteil: Oberlandesgericht Hamm, 26 U 95/14, vom 13.01.2015

Tattoo-Service für Tiere: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Der Fall: Ein Mann rasierte seinem Schimmelpony am rechten hinteren Bein eine größere Fläche Haare weg. Seinen Mitarbeitern gegenüber argumentierte der Mann, er wolle sein Pferd am Nachmittag tätowieren lassen. Der hinzugezogene Landrat untersagte das Vorgehen; dennoch trieb der Mann sein Vorhaben weiter voran. Er tätowierte eine ca. 15 cm große Vorlage der "Rolling-Stone-Zunge" auf der Haut mit schwarzen Linien vor. Der Versuch wurde nur deshalb abgebrochen, weil die Pferdehaut für die Tätowierungsnadel zu dick gewesen sei. Als Grund für die Tätowierung führte der Mann an, sich mit einem Tattoo-Service für Tiere selbstständig machen zu wollen.

Die Gerichtsentscheidung: Die Tätowierung eines Wirbeltieres ist aus Tierschutzgründen verboten. Das verstößt gegen §1, Satz 2 des Tierschutzgesetzes, wonach einem Tier ohne vernünftigen Grund keine Schmerzen zugefügt werden dürfen. Auch das Motiv des Tierhalters, sein Pferd "individuell verschönern zu wollen", sei kein vernünftiger Grund.

Das Urteil: VG Münster, 1 L 481/10, Beschluss vom 04.10.2010

Pferd nach Operation nicht mehr reitbar: Tierarzt haftet

Der Fall: Ein Ehepaar setzte ihren neunjährigen Hengst in Dressurprüfungen bis Grand Prix ein. 2004 stellte der langjährige Tierarzt im Bereich des hinteren Fesselgelenks zwei Chips fest. Er empfahl, diese operativ zu entfernen. Nach der OP lahmte das Pferd jedoch dauerhaft und war als Dressurpferd nicht mehr nutzbar. Die Besitzer verlangten vom Tierarzt Schadensersatz in Höhe von 60.000 Euro, da er den Hengst ohne ausreichende Indikation und fehlerhaft operiert habe.

Die Gerichtsentscheidung: Das Gericht entschied zugunsten der Kläger. Der Tierarzt habe über einen suboptimalen Zugangsweg operiert, was grob fehlerhaft sei. Zudem hätten die Ursachen für eine positive Beugeprobe nicht festgestanden. Das führt zu einer Beweislastumkehr. Heißt: Der Tierarzt musste beweisen, dass seine Behandlung nicht fehlerhaft war. Er verwies zwar darauf, dass die OP erfolgreich und der Schaden erst durch das hengstige Verhalten des Tieres eingetreten sei; dem folgte das Gericht jedoch nicht.

Ebenfalls als Fehler wurde dem Tierarzt ausgelegt, dass er die Besitzer nicht ausreichend über die Behandlungsrisiken aufgeklärt habe. Im Falle des gut ausgebildeten Pferds seien finanzielle Interessen der Halter im Raum gestanden.

Das Urteil: Oberlandesgericht Hamm, 26 U 311

Pferdebesitzerin wegen Kolik zu spät benachrichtigt? Klage abgewiesen

Der Fall: Im Mai 2009 erkrankte ein Pferd in einem Pensionsstall. Die Betreiber riefen den Tierarzt, der eine leichte Kolik vermutete und das Pferd medikamentös behandelte. Im Laufe des Vormittags verschlechterte sich der Zustand des Tiers. Als der Tierarzt um 10.30 Uhr, zweieinhalb Stunden nach der ersten Untersuchung, wieder eintraf, riet er dazu, das Pferd in eine Klinik zu bringen.

Die Stallbetreiber schickten zwei Reiterinnen zur Pferdebesitzerin, die 15 Kilometer vom Stall entfernt wohnte. Die Reiterinnen trafen gegen 11 Uhr ein, fanden aber niemanden vor. Sie warteten bis 13.30 Uhr, bis die Pferdebesitzerin zurückkehrte. Gegen 14.30 Uhr fuhren die Besitzerin und ihr Lebensgefährte das Pferd in eine Klinik, wo es untersucht wurde. Eine Operation lehnte die Pferdebesitzerin ab, andere Behandlungsmöglichkeiten waren nicht erfolgreich. Am Folgetag musste das Pferd eingeschläfert werden.

Die Besitzerin verklagte daraufhin die Stallbetreiber: Sie hätten die Erkrankung unmittelbar telefonisch mitteilen sollen. Nach der zweiten Untersuchung des Tierarztes hätten die Betreiber das Pferd zudem selbst in eine Klinik transportieren müssen.

Die Gerichtsentscheidung: Das Gericht lehnte die Klage ab. Ein Anruf vor 10.30 Uhr sei nicht nötig gewesen, da der Tierarzt bei seinem ersten Besuch noch keine Klinikeinweisung empfohlen hatte. Als dies im Raum stand, hätten die Stallbetreiber mehrfach versucht, die Pferdebesitzerin telefonisch zu erreichen und zudem noch zwei Reiterinnen als Boten zu ihr geschickt. Die Pensionsbetreiber seien auch nicht verpflichtet gewesen, das Pferd selbst in eine Klinik zu bringen, da gegen 10.30 Uhr noch keine Eile bestanden habe.

Das Urteil: Landgericht Coburg, 21 O 402/11, 07.03.2012

Fissur übersehen – Tierarzt haftet

Der Fall: Eine Pferdebesitzerin stellte am rechten Hinterbein ihres Tiers eine Verletzung fest. Der herbeigerufene Tierarzt verschloss die Wunde; das Tier solle zwei Tage geschont werden, so seine Anweisung. Trete keine Schwellung auf, könne es dann wieder geritten werden. Drei Tage später saß die Bereiterin auf, stellte Taktunreinheiten fest und beendete die Trainingseinheit. Wiederum drei Tage später stellte der Tierarzt eine Fraktur am verletzten Bein fest. Eine Operation gelang nicht, das Pferd musste am selben Tag eingeschläfert werden. Die Pferdebesitzerin verklagte den behandelnden Tierarzt daraufhin auf Schadenersatz.

Die Gerichtsentscheidung: Im Prozess kam heraus, dass das Pferd sich bei der Verletzung eine Fissur des Knochens zugezogen hatte. Diese hatte sich zu einer Fraktur entwickelt. Das Gericht ging deshalb von einem schweren Behandlungsfehler aus: Der Tierarzt hätte erkennen müssen, dass eine mögliche Fissur bestand, und weitere Untersuchungen vornehmen müssen.

Die Frage, ob dieser Behandlungsfehler zur Fraktur geführt hatte, konnte der Sachverständige im Prozess nicht beantworten. Maßgeblich war hier die Frage, wer dies beweisen musste: der Tierarzt oder die Pferdehalterin? Aufgrund des Behandlungsfehlers lag die Beweislast beim Tierarzt (Beweislastumkehr). Er hätte nachweisen müssen, dass sein Fehler nicht zur Fraktur geführt hatte – das konnte er nicht.

Das Urteil: Oberlandesgericht Oldenburg, 14 U 100/14, 26.03.2015

Hufe zu kurz ausgeschnitten – Klage gegen Hufschmied abgewiesen

Der Fall: Ein Pferdebesitzer kaufte 2006 ein Springpferd für rund 14.500 Euro. Im Laufe der Jahre ersprang das Pferd Preisgelder von über 15.000 Euro. Nach Ansicht des Besitzers stieg der Wert des Tieres daraufhin auf 350.000 Euro.

2009 stand ein Schmiedetermin an. Der Hufschmied schnitt für den Heißbeschlag die Hufe aus; dabei geriet ein Huf zu kurz. Das Pferd lahmte im Anschluss. Trotz der chronischen Lahmheit ging es 2012 noch eine Dressurprüfung; Anfang 2013 schläferte der Besitzer das Pferd ein. Vom Hufschmied verlangte er wegen des fehlerhaften Beschlags Schadenersatz in Höhe von 350.000 Euro.

Die Gerichtsentscheidung: Das Landgericht und das Oberlandesgericht Köln wiesen die Klage ab. Zwar gelte zunächst der Anscheinsbeweis, heißt: Wenn das vorher gesunde Pferd nach dem Schmiedetermin lahme, sei davon auszugehen, dass die Bearbeitung der Hufe ursächlich dafür sei. Der Hufschmied konnte diesen Anscheinsbeweis aber entkräften: Der Sachverständige fand auf den Röntgenbildern des Tiers degenerative Veränderungen – die wahrscheinliche Ursache für die chronische Lahmheit. Dass es einen Zusammenhang mit der Hufbehandlung gebe, sei unwahrscheinlich. Auch ein grober Behandlungsfehler liege nicht vor.

Das Urteil: Oberlandesgericht Köln, 19 U 129/15, 02.09.2016