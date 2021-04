Anzeige Endlich wieder… Reiturlaub in Oberösterreich Aldiana Club Ampflwang – Urlaub für alle

Ein Paradies für Pferdefreunde und Naturliebhaber: Der Aldiana Club in Ampflwang bietet Urlaub in großartiger Umgebung, unvergessliche Ausritte, tolle Wanderungen oder Entspannung im Welldiana Club Spa.

Der Hausruckwald in Oberösterreich ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas und die Heimat des Aldiana Club Ampflwang – umgeben von Wiesen, Hügeln und dem größten Reitwanderwegenetz Österreichs. Und besser geht es nicht: Unser Reitstall mit fast 50 Schulpferden liegt direkt auf dem Clubgelände.

Urlaub mit dem eigenen Pferd

Ankommen und entspannen: Im Aldiana Club Ampflwang ist jeder schnell in Urlaubslaune. Das Club Resort liegt abseits von Stress und Trubel mitten in unberührter Natur und hat an Aktivitäten viel zu bieten. Im Reitzentrum mit Doppelreithalle, Reit- und Longierplätzen stehen Kurse für Kinder, Anfänger und Könner zur Auswahl. Auch eigene Pferde oder Hunde sind herzlich willkommen.

Körper und Seele im Einklang

Dazu 7 Tennisplätze, 3 davon in der Halle, Bike-Verleih und Fitness-Programme erfreuen alle Sportbegeisterten. Im Welldiana Club Spa ist alles wunderbar darauf eingerichtet, um Körper und Seele in Einklang zu bringen und im Flosse Abenteuerland erleben kleine Gäste täglich neue Highlights. Unser Küchenteam sorgt mit österreichischen Schmankerln für das leibliche Wohl – an den Buffets und zwischendurch zur Jaus‘n Zeit.

Urlaubsfeeling trotz hoher Hygienestandards

Unsere Mitarbeiter vor Ort stecken bereits mitten in den Vorbereitungen und zählen die Tage, bis endlich die neue Saison starten kann. Damit du entspannt deinen Urlaub genießen kannst, stellen wir den Schutz der Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Wir bleiben alle auf Abstand, so lange es nötig ist – nichtsdestotrotz bleiben wir Gastgeber und Freund mit Herz und Leidenschaft. Unsere Leitfäden werden ständig weiterentwickelt und integrieren höchste Hygienestandards in pures Urlaubsfeeling und werden regelmäßig überarbeitet.

Umbuchung und Stornierung bis 14 Tage vorher

Mit unseren Flexpakete bieten dir eine große Portion Sicherheit schon bei der Buchung. Durch das Hinzubuchen eines Flexpaketes bis 30.04.2021 für unsere Strandclubs sicherst du dir eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 14 Tage vor Anreise. In unseren Bergclubs bieten wir dir bei Buchung bis 30.04.2021 ebenfalls die Möglichkeit bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei zu stornieren. Hier finden Sie noch mehr Infos zum Aldiana Club Ampflwang!