CAVALLO ACADEMY kann 2021 nicht stattfinden 2021 findet die erste CAVALLO ONLINE ACADEMY statt

Die Corona-Pandemie hat die Welt noch immer fest im Griff. Das Planen einer Großveranstaltung, wie es die CAVALLO ACADEMY ist, ist in solchen Zeiten sehr schwer, um nicht zu sagen fast unmöglich. 2021 wird es deshalb leider keine CAVALLO ACADEMY in Mönchengladbach geben.

Wir wollen euch aber dennoch mit wertvollen Tipps, Fachwissen und jeder Menge Inspiration für euch und euer Pferd versorgen und haben deshalb ein komplett neuartiges digitales Veranstaltungskonzept ausgearbeitet: Die CAVALLO ONLINE ACADEMY!

Die CAVALLO ONLINE ACADEMY ist kein Versuch, die CAVALLO ACADEMY in die digitale Welt zu überführen, sondern ein eigenständiges Event mit den gleichen Werten der Originalveranstaltung: Wissen und Inspiration rund um eine faire Ausbildung, artgerechte Haltung und gesunde Fütterung von Pferden. Und all dies im Zeichen eines partnerschaftlichen Umgangs.

Lisa Raedlein

Die CAVALLO ONLINE ACADEMY findet von Mittwoch 05.05.2021 bis Sonntag 09.05.2021 statt. Jeder Tag behandelt ein anderes, für Reiter spannendes Thema. Fokus eines jeden Thementags ist eine Expertenrunde, die aus 3 bis 6 Experten besteht und moderiert durch unsere Redaktion zu interessanten Themen diskutiert. Zusätzlich bietet jeder Thementag eine Fülle an Informationen in Form von Videos, Artikel-Downloads, Podcast oder Interviews. Spezielle Rabattaktionen von Partnern lassen euch während der Veranstaltungstage noch zusätzlich Geld sparen.

5 Thementage – vollgepackt mit praktischem Wissen

Artgerechte Pferdehaltung

Thema der Expertenrunde: "Wie bringt man Harmonie in den Stall?" Denn die Pferdeidylle in Gruppenhaltung mutiert allzu oft in stressiges Treiben fürs Pferd.

Mit dem Pferd auf Achse

Thema der Expertenrunde: "Verladen & Hängerfahren: scheinbar leicht und doch so schwer." Damit Sie und Ihr Pferd künftig wirklich entspannt unterwegs sind!

Weidesicherheit für Pferde

Thema der Expertenrunde: "Wie man Pferde sicher einzäunt und vor Gefahren schützt." Denn die Rückkehr des Wolfs beunruhigt viele Pferdebesitzer.

Ältere Pferde

Thema der Expertenrunde: "Pferdesenioren – zwischen Best Ager und Abstellgleis." Wie Sie den speziellen Bedürfnissen Ihrer Pferde noch besser gerecht werden.

Pferdegerechtes Reiten

Thema der Expertenrunde: "Klassische Pferdeausbildung & Turniersport: Ist die Allianz noch zu kitten?" Wie der Weg zu pferdefreundlichem Sport aussehen könnte.

Weitere Informationen zur CAVALLO ONLINE ACADEMY findet ihr in Kürze auf der Webseite der CAVALLO ACADEMY.

Wir freuen uns, euch dieses Jahr online begrüßen zu dürfen und hoffen auf ein persönliches Wiedersehen in 2022!