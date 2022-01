Covid-19-Impfung Corona Impfung vom Tierarzt?

Um noch mehr Schwung in die Impfkampagne gegen Covid-19 zu bringen, dürfen nun auch Tierärzte die Spritzen mit der Impfdosis setzen. Würden Sie sich von einem Tierarzt impfen lassen? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Ab sofort können auch Tierärzte gegen Covid-19 Impfen. Möglich macht‘s eine Gesetzesänderung im Dezember letzten Jahres. Veterinärmediziner können ab sofort ihre Kollegen aus dem Humanbereich unterstützen. Voraussetzung ist eine 5-stündige Schulung und ein zweistündiges Praktikum in einem Impfzentrum oder einer ähnlichen Einrichtung. Vorgesehen sind die Impfungen durch Tierärzte vorerst allerdings nicht in Tierarztpraxen, sondern nur als Unterstützung in Impfzentren bzw. mobiler Impf-Teams.

