Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Sendung eingestellt wird. Die Entscheidung finde ich richtig, denn so wie sie war, fand ich die Sendung wirklich contra Pferd. Daher bin ich froh, dass die Kritik, die von so vielen kam, gefruchtet hat. Die Diskussionsrunde sollte finde ich dennoch ausgestrahlt werden, ich verstehe nicht, warum sie nicht gezeigt und totgeschwiegen wird. Was die Ankündigung von Martin Rütter für ein neues Format betrifft: Wenn da etwas kommt, das pro Pferd ist, freue ich mich total. Es gibt so schöne und positive Ausbildungswege, die in die Öffentlichkeit kommen sollten. Ich bin auch absolut dafür, Missstände anzuprangern und aufzuklären – aber zu zeigen, wie es richtig geht, ist noch viel wichtiger. Wenn RTL hier echte Aufklärung betreiben würde, wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Aber gute Wege zu zeigen ist nicht spektakulär, deswegen habe ich da ehrlich gesagt wenig Hoffnung und fürchte, dass man weiter auf Sensation und Quote setzt. Wenn dadurch ein Bild in der Öffentlichkeit entsteht, dass alle Pferdemenschen Tierquäler seien, finde ich das unfair gegenüber denen, die es gut machen. Für sie wünsche ich mir im Fernsehen eine Bühne."