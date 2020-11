Jetzt am Kiosk oder im Online-Shop: CAVALLO 12/2020 Die CAVALLO-Themen im Dezember-Heft

Hier sind alle Themen im Überblick:

Wie natürlich ist schief? Schief, hohl oder händig: Was Blinddarm, Geschlecht und Fellwirbel damit zu tun haben. Mit Schiefen-Check für Ihr Pferd!

Vom Fohlen zum Senior: Wie verändert sich das Pferd im Laufe der Lebensjahre?

Applaus, Applaus! Früher Hauptrollen am Theater, jetzt im Roundpen. Zu Besuch bei Ausbilderin Marie Heger.

Zicke, Macho, Gentleman? Reiter haben bei Stuten, Hengsten und Wallachen manche Vorurteile im Kopf. Welche stimmen?

Blind Date: Wie steht's um Ihre Beziehung? Zum zweibeinigen Partner. Pferd und Psychologie- Professorin helfen, das herauszufinden.

Mit Horn und Habit: Fotografin Lisa Rädlein verwandelt sich im Damensattel zur echten Lady.

So entsteht ein Pferdeanhänger: Zu Besuch bei Böckmann.

Das Elend der Beistellpferde: Üble Geschäfte statt Rente auf der Weide.

Guter Rat: Wer zahlt, wenn sich die Heilung eines Pferds hinzieht?

Alarm im Bauch: Eine Entzündung des Bauchfells kann tödlich verlaufen.

Von Kopf bis Kreuzbein: So sanft heilen craniosacrale Therapeuten.

Kleine Geschäfte: Ställe trockenlegen und Pferde boxenrein bekommen – so klappt das!

Einmal Senioren-Teller, bitte! Ältere Pferde haben hohe Ansprüche ans Futter. Wie werden Reiter diesen gerecht?

Pferdeverrückte Promis: Wer tauscht Glamour gegen Stall?

Vergessene Rassen: Lernen Sie das Arenberg-Nordkirchener Pony kennen.

Lernen Sie das Arenberg-Nordkirchener Pony kennen. Außerdem im Heft: Das Decken-Special

Senioren-Teller: Mit dem Alter des Pferds steigen seine Ansprüche ans Futter. Es braucht je nach Ernährungszustand mehr Energie, und auch der Bedarf an bestimmten Nährstoffen wie Zink oder den Vitaminen A und E wächst an. Doch wie stellen Reiter die ideale Seniorenkost für ihr altes Pferd zusammen? Wie berücksichtigt man Stoffwechselprobleme in der Fütterung? Und ab wann ist ein Pferd überhaupt alt? Diese Fragen beantwortet uns in der aktuellen Folge unseres Podcasts "Weil wir Pferde lieben" Dr. Kathrin Irgang. Die Tierärztin ist auf Fütterungsfragen spezialisiert und kennt sich mit der Fütterung alter Pferde aus. Das wird Ihrem Senior schmecken!

