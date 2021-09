Tragischer Unfall in Baden-Württemberg Drei entlaufene Pferde von Zug getötet

Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr. Im Bereich eines Bahnübergangs waren die freilaufenden Tiere auf die Gleise geraten und wurden von einem dort fahrenden Zug erfasst. Die drei Pferde wurden bei der Kollision tödlich verletzt. Die 45 Fahrgäste und der Zugführer blieben unverletzt. Der Zug konnte bis zur nächsten Haltestelle weiterfahren und die Fahrgäste aussteigen lassen. Aufgrund von Sachschäden am Zug und an dem Bahnübergang blieb die Straße bis 9 Uhr gesperrt und auch der Zugverkehr unterbrochen. Wie die drei Pferde aus der Koppel ausbrechen konnten, ist bisher unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.