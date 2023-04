Beim Dreh der Amazon-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" starb ein Pferd an Herzversagen. Die Amazon-Studios bedauern den Fall, PETA fordert in einem Statement, auf echte Pferde in Filmen zu verzichten und auf Computeranimationen zu setzen. Wir haben mit Filmpferdetrainerin und Stuntreiterin Hero Merkel über den aktuellen Fall gesprochen.