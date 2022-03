Erste BestTUPferd-Auditoren werden ausgebildet Fortbildung fürs Pferdewohl

Das Bewertungssystem für Pferdehaltungen (BestTUPferd) geht an den Start: In einem ersten Kick-Off-Meeting Ende März in der Nähe von Stuttgart werden die ersten Auditoren ausgebildet. Anmeldungen sind noch möglich!

Hinter BestTUPferd steckt eine Menge, und damit meinen wir nicht nur den Namen (Bewertungssystem zur Beurteilung der Tiergerechtheit und der Umweltwirkungen von Pferdehaltungen). Das neue Tool ist das erste wissenschaftliche Instrument, mit dem das Pferdewohl von Ställen neutral erfasst werden kann. Und das äußerst umfangreich: Mehr als 300 Indikatoren von Haltungsform über Gesundheit der Tiere bis Wohlbefinden werden bei einem Stall-Check abgefragt. Dafür haben Dr. Miriam Baumgartner, Dr. Margit Zeitler-Feicht (beide von der TU München-Weihenstephan) und Dr. Sandra Kuhnke (Landwirtschaftskammer NRW) eine App entwickelt, mit deren Hilfe die Punkte erfasst und anschließend ausgewertet werden.

Nun beginnt die Ausbilder der Auditoren; die BeraterInnen können im Anschluss Ställe bewerten. Zur Zielgruppe gehören etwa Versicherungen, Stallbauer, aber auch private Berater. Die erste Fortbildung ist für 28. und 29. März 2022 in Heimsheim und Leonberg bei Stuttgart geplant. Am 28.03. wird das Bewertungstool in der Theorie erläutert, am 29.03. folgt der praktische Teil in einem Bewegungsstall. Die Teilnahmegebühr liegt bei 180 Euro, die Teilnahme ist auf 24 Personen begrenzt.

Interesse geweckt? Dann schnell anmelden unter: www.besttupferd.de/veranstaltungen

Mehr Informationen erhalten Sie bei Dr. Miriam Baumgartner (m.baumgartner@tum.de).