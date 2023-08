Ende Juni brachte Andreas Helgstrand es selbst mit einem Statement an die Öffentlichkeit: Der dänische TV-Sender TV2 machte heimlich Aufnahmen bei Helgstrand Dressage – mithilfe eines eingeschleusten Mitarbeiters. Was die Aufnahmen zeigen, war zunächst unklar, auch für Helgstrand selbst. Auf der Webseite von Helgstrand Dressage schrieb er dennoch: "Jeder, der reitet oder mit Pferden zu tun hat, weiß, dass Pferde groß und stark sind und dass man oft Hilfsmittel braucht. Die setzen wir hier bei uns auch ein. Das hätten wir gerne auf TV2 gezeigt." In einem weiteren Statement bezeichnete Helgstrand die journalistische Methode von TV2 als unzulässig und begründete so auch den Entschluss, eine einstweilige Verfügung gegen die Ausstrahlung zu erwirken. Außerdem habe er Anzeige gegen TV2 und die beteiligten Mitarbeiter gestellt.

Aufnahmen sollen blutige Mäuler und Striemen zeigen Im Rahmen der Gerichtverhandlung über eine einstweilige Verfügung am 21. August kam nun erstmals zur Sprache, welchen Inhalt die Aufnahmen haben. Laut der dänischen Zeitung Nordjyske soll Ketil Alstrup, Herausgeber der Sendung "Operation X", vor Gericht dazu ausgesagt haben. Die Bilder sollen laut Alstrup Pferde mit Blut im Maul zeigen, das von Wunden rührt, die keine Zeit zum Heilen hatten; überdies Striemen von übermäßigem Gebrauch der Peitsche und Sporen, die mit Schuhcreme kaschiert worden sein sollen. Um die Vertuschung von Wunden bei Kundenbesuchen soll es auch in einem aufgezeichneten Gespräch von Mitarbeitern gegangen sein. Auch soll es die Anweisung gegeben haben, vor Kunden keine Schlaufzügel zu benutzen.

Experten sollen dem Sender Verstöße gegen Tierwohl bestätigt haben Es gebe zudem Aufnahmen, die die in Dänemark verbotene Trainingsmethode der Rollkur zeigen. Für eine Einschätzung zog der TV-Sender Experten hinzu. Fünf unabhängige Experten, darunter ein ehemaliger Reiter der Nationalmannschaft, ein Tierarzt und ein Wissenschaftler, sollen dem Sender bestätigt haben, dass die Trainingsmethoden gegen ethische Regeln verstoßen. Sie hätten das Training etwa als "Tierquälerei" und "Gewalt gegen das Pferd" bezeichnet.

Helgstrands Trainingsmethoden standen bereits früher in der Kritik An Andreas Helgstrands Trainingsmethoden gibt es nicht zum ersten Mal Kritik: 2014 machte Helgstrand beim Tag der offenen Tür seines Betriebs bei Aalborg dem zwölfjährigen Wallach Akeem Foldager so viel Druck im Maul, dass seine Zunge blau anschwoll – CAVALLO verlieh im dafür die Mistgabel (Ausgabe 6/2014). Publik machte die Bilder damals das dänische Online-Portal Epona-TV. Bei der Vorführung anwesende Funktionäre der Dänischen Reiterlichen Vereinigung (DRF) hatten zunächst nichts zu bemängeln. Erst auf öffentlichen Druck ließ der Verband den Fall von einem Tierarzt untersuchen. Der stellte in einem von Akeems Maulwinkeln ein zystenartiges Gebilde in Größe einer 1-Cent-Münze fest. Das Pferd habe bei der Mauluntersuchung Schmerzreaktionen gezeigt. Davon abgesehen gebe es keine Abweichungen vom Normalen für ein Pferd im Training. Akeem solle vorerst pausieren und sich erholen. Andreas Helgstrand stimmte dem schnell zu, schuld an der blauen Zunge sei eine zu eng eingestellte Kinnkette gewesen.

Noch offen, ob die Aufnahmen ausgestrahlt werden In der Folge wurde Helgstrand im Jahr 2015 von einer Hengstschau in Vechta ausgeladen. Das Berliner Gestüt Bonhomme wollte seinetwegen die Teilnahme absagen. Außerdem verlor Helgstrand wegen der Kritik an seinen Trainings- und Reitmethoden im April 2014 einen Hauptsponsor.

Welche Folgen die aktuellen Aufnahmen für Helgstrand haben könnten und ob sie ausgestrahlt werden dürfen, bleibt abzuwarten. Entschieden wurde noch nichts. Der nächste Gerichtstermin soll am 4. September stattfinden.