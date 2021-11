Gewinnne der Leserwahl übergeben Glückliche Gewinnerinnen der CAVALLO-Leserwahl

Unter den 6398 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Leserwahl 2021 hat CAVALLO Preise im Wert von über 30 000 Euro verlost. Über einen Humbaur Pferdeanhänger Pegasus 2700 S im Wert von 12 500 Euro freute sich Christiane Höß, die damit den ersten Preis gewonnen hat und bei der Preisverleihung im Rahmen der CAVALLO Trophy in Bückeburg die ein oder andere Freudenträne wegwischte. Überreicht wurde der Gewinner-Scheck von Monika Niederreiner und Niklas Neumann von Humbaur. Den zweiten Preis, einen Sommer Sattel Somero Classic im Wert von 3 900 Euro, hat Valerie Ruschin gewonnen. Die glückliche Gewinnerin des dritten Preises, einer Patura Profi Futterraufe mit Dach im Wert von etwa 1 940 Euro, ist Christiane Feldmann.

Auch die Pferde sind vom Hauptgewinn begeistert

Am 29. Oktober fand schließlich die Übergabe des Pferdeanhängers an Hauptgewinnerin Christiane Höß in Gersthofen bei Humbaur statt, angereist waren dafür auch CAVALLO-Chefredaukteurin Linda Krüger und Sales Director Michael Müller. Nach der ersten Tour schickte die Hauptgewinnerin kurz darauf begeistere Grüße ans CAVALLO-Team: "Ich möchte mich noch einmal ganz ganz herzlich bei Euch bedanken. Ihr habt es uns möglich gemacht, daß wir mal ohne einen zweiten Hänger auszuleihen auf Tour gehen konnten. Ich liebe den Hänger wirklich sehr. So ein schönes Gefühl. Auch meine Damen (die Pferde) sind begeistert."

Humbaur GmbH Glückliche Gewinnerin und Übergebende (von links): Christoph Brutscher, Linda Krüger (Chefredakteurin CAVALLO), Christiane Höß (Gewinnerin), Oliver Czech (Geschäftsführer Humbaur GmbH), Michael G. Müller (Sales Director CAVALLO), Monika Niederreiner (Leiterin Unternehmenskommunikation)